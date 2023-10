Esce subito di scena Fabio Fognini, eliminato all'esordio del Masters 1000 di Shanghai. Il ligure ha ceduto 6-2, 6-4 all'australiano Thanasi Kokkinakis, n.71 ATP. Giovedì esordio per Napolitano, Sonego e Arnaldi. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Esordio amaro al Rolex Shanghai Masters per Fabio Fognini. Il ligure, numero 129 del mondo e in tabellone grazie a una wild card è stato battuto 6-2, 6-4, in un’ora e 19 minuti di partita, dall’australiano Thanasi Kokkinakis, n.71 ATP. Fognini allunga così la striscia negativa contro l'aussie, con cui ha perso tutti e quattro i confronti. Primo set subito in salita, con l'azzurro che perde la battuta e si ripete nel finale, cedendo 6-2. Più equilibrata la seconda frazione, dove a decidere nel 9° game sono un dritto steccato e un doppio fallo che regalano il break a Kokkinakis, bravo poi a chiudere i conti. Fognini era alla decima partecipazione a Shanghai, dove si era spinto fino ai quarti nell'ultima edizione disputata, quella del 2019, quando era stato eliminato dal futuro campione Medvedev. Domani in campo Arnaldi, Sonego e Napolitano, mentre le teste di serie Sinner e Musetti entreranno in gioco dal 2° turno.