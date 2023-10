'Road to Malaga 2023', lo speciale oggi su Sky

Lo speciale di Sky Sport "Road to Malaga" accompagna alla fase finale del torneo che si svolgerà a Malaga a fine novembre. In onda oggi, alle 16.30, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il percorso della nazionale italiana per raggiungere le Final 8 di Malaga: questo e non solo all'interno dello speciale "Road to Malaga 2023" che, con la guida di Stefano Meloccaro, presenta i protagonisti della fase a gironi con un occhio alle prossime Finals in programma dal 21 al 26 novembre e in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da questa sera, mercoledì 4 ottobre, alle 16.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.