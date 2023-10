Sinner e Sonego in campo: il programma di domenica

Si apre il terzo turno con la parte bassa del tabellone: torna in campo Jannik Sinner, fresco di qualificazione alle Finals di Torino, che affronterà l'argentino Baez per un posto negli ottavi. Alle 6.30 italiane toccherà a Sonego che dovrà completare il proprio match con Tiafoe. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quinta giornata di gara al Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una domenica che apre il terzo turno, partendo dalla parte bassa del tabellone, quella di Jannik Sinner. L'azzurro, che dopo la vittoria contro Giron si è qualificato aritmeticamente alle Nitto ATP Finals di Torino, affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Sebastian Baez, n. 25 del seeding. In una parte del tabellone segnata dall'uscita di scena di diversi big, i riflettori saranno puntati anche su Daniil Medvedev e Casper Ruud. Il russo sfiderà lo Sebastian Korda, nel remake della sfida di inizio stagione agli Australian Open vinta dallo statunitense. Il norvegese, invece, giocherà contro lo statunitense Eubanks.