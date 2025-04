Il n. 1 del seeding ha battuto in semifinale l'ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6(3), 6-3. In finale, Zverev affronterà l'americano Ben Shelton. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev è in finale all'Atp 500 di Monaco di Baviera . Il tedesco, n. 1 del seeding, ha battuto con il punteggio di 7-6(3), 6-3 l'ungherese Fabian Marozsan, ottenendo così la sua seconda finale stagionale dopo l'Australian Open. In finale, il tedesco affronterà Ben Shelton per cercare di conquistare il suo 24° titolo in carriera.

Una sfida molto equilibrata, soprattutto nel primo set. Dopo aver conquistato il break in apertura, Zverev ha poi perso il servizio nel quarto game, che ha permesso a Marozsan di ristabilire la parità (2-2). A esser decisivo è stato il tiebreak , completamente dominato da Zverev che ha chiuso il primo parziale avanti 7-6(3) in 51 minuti . Equilibrio che è stato protagonista anche nel secondo set, in cui Zverev è riuscito a chiudere il match grazie alla palla break ottenuta nell'ottavo game .

In finale Zverev affronterà Shelton

Il n. 3 del mondo giocherà in finale, in programma questa domenica 20 aprile, contro Ben Shelton. L'americano ha battuto in semifinale in rimonta Francisco Cerundolo con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Per Shelton si parla della quarta finale in carriera a livello Atp, la 3^ per la precisione in un 500.