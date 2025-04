Lo spagnolo ha sconfitto senza grandi problemi Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4. In finale, Alcaraz affronterà il danese Holger Rune. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz non si ferma più. Lo spagnolo ha battuto nella semifinale dell'Atp 500 di Barcellona il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 14 minuti, conquistando la 24^ finale in carriera (la 3^ dell'anno) . Una partita praticamente perfetta da parte di Alcaraz, che nella finale di domenica affronterà Holger Rune .

La cronaca del match

Nel primo set lo spagnolo ha rotto l'equilibrio già nel terzo game, in cui grazie al doppio fallo commesso da Fils ha conquistato la palla break per il 2-1. Alcaraz ha poi strappato il servizio al francese anche nel quinto game per il 4-1, salendo sul 6-2 in 33 minuti di gioco. Il dominio di Alcaraz si è visto anche nel secondo set: Fils, dopo aver annullato due palle break nel game in apertura, ha perso il turno di battuta ancora una volta nel terzo gioco. Momento del set che si è poi dimostrato decisivo, con Alcaraz che ha chiuso sul 6-4.