Sarà una Pasqua tutta da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con le semifinali del Wta 500 di Stoccarda. Protagonista la nostra Jasmine Paolini che, dopo la netta vittoria contro Coco Gauff ai quarti, affronterà la n. 1 del ranking Wta Aryna Sabalenka. Nei precedenti, la bielorussa è in vantaggio per 4-2 e ha vinto le ultime tre partite contro la toscana. L'ultima sfida tra le due risale a fine marzo di quest'anno, in semifinale a Miami, dove a trionfare fu Sabalenka con un doppio 6-2. Quello di Stoccarda, inoltre, sarà il primo match tra le due sulla terra battuta.