Promette scintille Sinner-Shelton, che vale un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai: i due giovani talenti si affrontano per la prima volta in carriera. Il match di martedì in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW non prima delle 12.30

Un match che promette scintille. Jannik Sinner sfida Ben Shelton per un posto nei quarti di finale del Masters di Shanghai. Il match di martedì sul Centrale (non prima delle 12.30 italiane) in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si tratta del primo confronto tra due dei giocatori più spettacolari del circuito. Lo statunitense, 20 anni, è salito al n°20 del ranking dopo l'exploit agli US Open, quando è stato eliminato in semifinale da Djokovic. Sinner, numero 4 del mondo dopo il trionfo di Pechino, che gli ha assicurato l'aritmetica qualificazione alle ATP Finals di Torino, ha conquistato contro Baez la vittoria numero 51 della stagione, la 20^ del 2023 in un Masters 1000. Si tratta del terzo giocatore a riuscirci dopo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Jannik, che da quando è sbarcato in Cina non ha ancora perso un match, proverà dunque ad allungare la striscia positiva di 7 partite.