Darderi batte Carballes: è in finale a Marrakech

Ottima prestazione di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Carballes Baena con lo score di 6-3, 6-2 e raggiunge la seconda finale in carriera dove affronterà Griekspoor o Majchrzak. La sfida per il titolo è in programma domenica alle 16

Quattordici mesi dopo la prima volta, Luciano Darderi è di nuovo in finale in un torneo Atp. L'italoargentino ha staccato il pass per la finale dell'Atp 250 di Marrakech grazie alla vittoria su Roberto Carballes Baena, n. 51 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una splendida partita di Darderi che ha espresso un tennis di alto livello contro un avversario che aveva vinto 13 delle ultime 14 partite disputate sulla terra rossa marocchina. Luli ha confermato l'ottimo stato di forma già visto al Challenger di Napoli e ha concluso il match con 23 vincenti e il 79% di punti con la prima di servizio.

Il racconto della partita Il primo set è in gran parte un monologo di Darderi: l'azzurro è brillante e riesce a far male spesso dal lato del dritto, di contro Carballes Baena commette tanti errori e fatica a tenere il ritmo imposto da Luli. Il primo break arriva a zero già nel secondo gioco, il secondo allo stesso modo nel sesto game, chiuso con un doppio fallo dello spagnolo. Dal 5-1 per Darderi, però, Carballes Baena trova energie e reattività: lo spagnolo recupera uno dei due break e si ritrova avanti 30-40 sul 5-3, ma Luli trova la giusta lucidità per chiudere il set alla terza chance. Nel secondo set il copione non cambia: Darderi è sempre in controllo e dall'1-0 per lo spagnolo vince sei degli ultimi sette game disputati. Leggi anche Cobolli in finale a Bucarest: Dzumhur ko in 2 set