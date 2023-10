Dopo la vittoria a Roma contro Alcaraz, Marozsan firma un'altra impresa, battendo Casper Ruud e diventando il primo ungherese a centrare la qualificazione ai quarti di un Masters 1000. Il torneo di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la straordinaria vittoria a Roma contro Carlos Alcaraz, Fabian Marozsan firma un'altra impresa. Il tennista ungherese, n. 91 al mondo, si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, battendo la testa di serie n. 8 Casper Ruud, con lo score di 7-6, 3-6, 6-4 in 2 ore e 38 minuti di gioco. Un successo storico per Marozsan che diventa il primo ungherese di sempre ai quarti di un Masters 1000. Alla seconda vittoria in carriera contro un top 10, Marozsan - che al 2° turno aveva eliminato De Minaur - ha giocato una grande partita, arricchita da 59 vincenti e tante palle corte efficaci. Tanti rimpianti per Ruud: rientrato in partita dopo aver perso il primo set al tie break, il norvegese sembrava in controllo del match, invece nel terzo parziale ha perso il servizio dopo aver concesso sette palle break.