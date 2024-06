Ivan Ljubicic svela il suo pronostico in vista dei Championships, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio: "Sinner e Alcaraz sono i favoriti, ma i primi 3-4 turni ci diranno come stanno tutti quanti. Vedere Djokovic in campo sarebbe incredibile". E su Jannik: "È un esempio per i giovani per il suo modo di fare, il suo talento più grande è il lavoro"