Prosegue la settimana di avvicinamento a Wimbledon con i quattro tornei su erba. A Eastburne fanno il loro esordio Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli (campo non coperto dalla tv), che affrontano lo spagnolo Davidovich Fokina e il francese Rinderknech. A Maiorca c'è Luciano Darderi, a caccia dei quarti con l'austriaco Ofner (campo non coperto dalla tv). Al Championships le qualificazioni con Stefanini-Danilovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono i quattro tornei di avvicinamento a Wimbledon, terzo torneo dello Slam in programma dal 1° luglio. Si gioca anche oggi l' ATP 250 Maiorca, l'ATP 250 Eastbourne, il WTA 500 Bad Homburg e il WTA 500 Eastbourne. In più le qualificazioni al Championships. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.