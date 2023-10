WTA, Trevisan e Paolini si fermano in semifinale

Doppio ko in semifinale per le azzurre nei tornei di Hong Kong e Zhenzghou. Trevisan è stata battuta dalla ceca Siniakova. Paolini (che da lunedì entrerà in top 30 per la prima volta in carriera) ha perso per la seconda volta in altrettanti precedenti con la cinese Zheng

Si ferma in semifinale il cammino di Martina Trevisan al WTA 250 di Hong Kong. Alla prima semifinale in carriera sul duro, la 29enne fiorentina ha perso in due set contro la ceca, n. 85 al mondo, Katerina Siniakova con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 34 minuti. Eppure l'incontro era iniziato bene per Trevisan, avanti 3-1 e con due chance di 4-1. Il quinto game, però, ha spaccato in due il match, dando il via alla rimonta di Siniakova. Il bilancio per l'azzurra, mancata di continuità nel corso del match, resta comunque positivo: da lunedì, infatti, tornerà in top 40.