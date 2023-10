Sonego al 2° turno: battuto Lajovic in rimonta

Vittoria in rimonta per l'unico azzurro in tabellone a Stoccolma: contro Lajovic, n. 51 al mondo, finisce 4-6, 6-3, 6-4 dopo 2 ore e 18 minuti. "Voglio migliorare e fare qualcosa di speciale in questo torneo" ha detto Sonego che affronterà al secondo turno Eubanks o Kotov