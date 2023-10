L'ATP Vienna su Sky con 3 azzurri: c'è Sinner

Tre azzurri al via nel torneo ATP 500 di Vienna, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 29 ottobre. Oltre a Sinner, testa di serie n. 2 che affronterà Shelton nel remake della sfida di Shanghai, ci sono anche Musetti e Arnaldi. Tra i partecipanti tanti big che cercheranno punti per le ATP Finals

Il circuito ATP fa tappa a Vienna per l'Erste Bank Open, torneo ATP 500 in programma fino a domenica 29 ottobre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un appuntamento che segnerà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il Masters 1000 di Shanghai. Fresco di best ranking e dopo aver ottenuto la qualificazione alle Nitto ATP Finals, l'altoatesino sarà la testa di serie n. 2 in una entry list guidata da Daniil Medvedev. Sinner debutterà contro Ben Shelton, reduce dal primo titolo ATP in carriera vinto a Tokyo, nel remake della recente sfida di Shanghai vinta dall'americano. Oltre a Jannik ci saranno altri due italiani in tabellone: Lorenzo Musetti, che al primo turno incontrerà Grigor Dimitrov, e Matteo Arnaldi che sfiderà Alberto Ramos Vinolas, proveniente dalle qualificazioni. Cercheranno punti per le ATP Finals, invece, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.