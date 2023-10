Sinner-Medvedev, finale LIVE su Sky Sport Tennis

Come già accaduto quest'anno a Pechino, Miami e Rotterdam, Sinner e Medvedev si ritrovano di fronte in una finale ATP. Jannik va a caccia del decimo titolo in carriera che gli consentirebbe di eguagliare Panatta; Daniil, invece, può vincere il sesto titolo del 2023. La finale dell'ATP 500 di Vienna è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti