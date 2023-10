Jannik Sinner vince la partita n°53 della stagione battendo per la quarta volta in questo 2023 Lorenzo Sonego. 6-2, 6-4 i parziali per il n°4 del mondo, ancora una volta straordinario in tutti i fondamentali, compreso un pazzesco 83% di prime in campo (dopo l'82% contro Shelton). Jannik aggressivo, con tante discese a rete, ma anche preciso e chirurgico (2/2 palle break salvate). Affronterà venerdì uno tra Monfils e Tiafoe