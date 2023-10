Svelato il tabellone dell'ultimo Masters 1000 della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 ottobre al 5 novembre. Tre italiani in tabellone: Sinner sfortunato nel sorteggio, mentre Musetti e Arnaldi saranno rispettivamente opposti a Dimitrov e Wawrinka

È iniziato il conto alla rovescia verso il Masters 1000 di Parigi Bercy, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre. L'ultimo grande appuntamento per i big prima delle Nitto ATP Finals in cui i riflettori saranno puntati su Jannik Sinner. L'azzurro, che a Bercy non è mai andato oltre il secondo turno, è stato inserito in una durissima parte alta del tabellone, quella guidata da Djokovic (che torna in campo dopo gli US Open e negli ottavi potrebbe ritrovare Shelton), ma che presenta anche il campione in carica Holger Rune e il russo Andrey Rublev. Sinner debutterà al secondo turno contro McDonald o un qualificato, poi nei quarti il possibile incrocio con Rublev. In tabellone ci sono altri due italiani: Lorenzo Musetti, che affronterà di nuovo Grigor Dimitrov, e Matteo Arnaldi, per la prima volta in carriera a Bercy, che giocherà contro Stan Wawrinka. Cercherà un posto nel main draw dalle qualificazioni, invece, Lorenzo Sonego.