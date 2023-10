Il messaggio sui social del tennista romano: "Tornare in campo sarebbe stato rischioso secondo i medici. È stato un anno difficile, non vedo l'ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024. Rimarrò a stretto contatto con Volandri e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra in Davis"

Si conclude in anticipo la stagione di Matteo Berrettini . Dopo aver rinviato nelle scorse settimane il ritorno in campo a seguito dell'infortunio alla caviglia agli US Open, il tennista romano ha annunciato che rientrerà soltanto nel 2024 . "Il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP - ha spiegato Berrettini con un post sui social - È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024 ". Scivolato al n. 90 del ranking ATP, Berrettini chiude così un 2023 sfortunato, segnato dai problemi fisici che l'hanno costretto a fermarsi più volte. In stagione ha giocato soltanto 23 match , con un bilancio di 12 vittorie e 11 sconfitte. Oltre ai quarti ad Acapulco, Berrettini è riuscito a giocare gli ottavi di finale a Wimbledon, perdendo a testa alta contro Alcaraz.

Il messaggio di Berrettini

"Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine.

Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute. È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024. Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le fasi finali di Malaga. Il vostro sostegno mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nei momenti più difficili. Grazie di cuore".