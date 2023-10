Sinner-Rublev vale la finale: il programma di oggi

A Vienna è il giorno delle semifinali. Dopo aver eguagliato il record di 54 vittorie stagionali di Barazzutti, Sinner andrà a caccia della sesta finale nel 2023: l'ostacolo è Rublev, n. 5 al mondo. Nell'altra semifinale si affronteranno Medvedev e Tsitsipas. L'ATP 500 di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giorno di semifinali all'ATP 500 di Vienna, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati su Jannik Sinner che, dopo aver egugliato il record di Corrado Barazzutti di 54 vittorie stagionali, andrà a caccia della sesta finale nel 2023. Di fronte ci sarà Andrey Rublev, n. 5 al mondo: i precedenti dicono 3-2 per Sinner che ha vinto l'ultimo confronto, giocato lo scorso marzo a Miami (6-2, 6-4). Ad aprire il programma alla Wiener Stadthalle sarà la semifinale della parte alta del tabellone, quella tra il n. 1 del seeding, Daniil Medvedev, e il greco Stefanos Tsitsipas. Sarà il 13° confronto tra i due (bilancio 8-4 in favore di Medvedev) che quest'anno si sono già affrontati agli Internazionali d'Italia, con la vittoria in semifinale del russo con un doppio 7-5.