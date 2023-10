Finisce subito il cammino di Lorenzo Musetti a Bercy: l'azzurro viene sconfitto al 1° turno dal bulgaro Grigor Dimitrov con i parziali di 6-2, 6-7, 6-3. Mercoledì tocca a Sinner contro uno tra McDonald e Wolf. Il Masters di Parigi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 novembre.

Esordio amaro per Lorenzo Musetti nel “ Rolex Paris Masters ”, ultimo ATP Masters 1000 stagionale in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il 21enne di Carrara, n.22 ATP, ha ceduto 6-2, 6-7, 6-3 al bulgaro Grigor Dimitrov , n.17 del ranking, che ha bissato il successo di pochi giorni fa a Vienna.

La cronaca del match

Musetti è costretto subito a salvare una palla break, poi nel 5° game ha un passaggio a vuoto: perde il servizio a zero, subisce un altro break nel turno seguente e cede 6-2 il primo set. Dimitrov parte avanti anche nel secondo parziale, quando strappa la battuta nel terzo gioco, poi salva due palle del controbreak poco dopo. Musetti resta attaccato alla partita cancellando due opportunità del 2-5 e un match point nell'ottavo game, poi piazza il break nel momento decisivo. Lorenzo sale clamorosamente di livello, domina il tie-break (7-4) e trascina il bulgaro al terzo set. L'azzurro però si spegne nuovamente: subisce break in apertura di parziale e non vince più alcun punto in risposta negli ultimi tre turni di Dimitrov, che chiude in due ore e 20' e si regala un 2° turno contro Medvedev.