In campo oggi a Parigi-Bercy per gli ottavi di finale: grande attesa per Jannik Sinner, che dopo l'eliminazione di Alcaraz e Medvedev, vede una grande opportunità nell'ultimo Masters 1000 dell'anno. Azzurro in campo nel pomeriggio contro Alex De Minaur sul Centrale. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata dedicata agli ottavi di finale del Masters di Parigi-Bercy, ultimo 1000 della stagione. In campo Jannik Sinner, che affronta l'australiano Alex De Minaur, n°13 del seeding e ancora aritmeticamente in corsa per un posto a Torino. Per raggiungere l’insperata qualificazione alle Finals, l'aussie ha bisogno di vincere sia a Bercy che a Metz, sperando anche nei passi falsi altrui. Non facile, visti i precedenti con Sinner, che comanda 5-0 e che ha concesso un solo set al rivale. Jannik, 57 partite vinte in stagione e 14 delle ultime 15, parte decisamente con i favori del pronostico. Da segnalare anche altri ottavi che promettono spettacolo, come Dimitrov-Bublik, Djokovic-Griekspoor e Tsitsipas-Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.