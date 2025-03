Sabalenka conquista Miami: Pegula ko in finale

Sabalenka conquista il secondo titolo stagionale battendo in finale Pegula con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 29 minuti di gioco. Una partita in crescendo della n. 1 al mondo che adesso ha più di 3.000 punti di vantaggio in classifica su Swiatek CALENDARIO WTA

Aryna Sabalenka è la nuova campionessa del Wta 1000 di Miami. La n. 1 al mondo ha conquistato il titolo in Florida per la prima volta in carriera, battendo ancora una volta Jessica Pegula. La terza finale vinta con l'americana dopo Cincinnati e gli US Open, anche in questo caso in due set: 7-5, 6-2 lo score in un'ora e 29 minuti di gioco. Una partita di altissimo livello da parte della bielorussa, brava a trovare continuità soprattutto nel secondo set dopo un primo parziale tra luci e ombre. Pegula, di contro, paga le difficoltà al servizio (49% di punti con la prima e 24% con la seconda) e 27 errori gratuiti complessivi.

La cronaca del match Il primo set è all'insegna dei continui capovolgimenti di fronte, con sette break su dodici game giocati. Il primo è per Sabalenka: la bielorussa debutta con un turno di battuta complesso (subito due palle break salvate), ma poi strappa il servizio a Pegula. L'americana, però, reagisce immediatamente e prova a fare partita alla pari, soprattutto nel braccio di ferro da fondo. Il risultato sono tre game consecutivi per Pegula che ottiene due break, ma non riesce a confermare il secondo. Sabalenka trova un controparziale di tre giochi e si ritrova a servire per il set sul 5-3. I continui colpi di scena non finiscono qui perché la bielorussa non chiude il parziale sul proprio turno di battuta, ma lo fa con il break al 12° game, ottenuto a zero. Nel secondo set la n. 1 al mondo perde il servizio in apertura, ma poi cambia marcia e con forza vince sei dei successivi sette game giocati. Una chiusura in totale controllo per Sabalenka che ottiene così il secondo titolo stagionale.