Sinner all'Istituto contro il cancro di Candiolo

Prima dell'inizio delle ATP Finals (in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre) Jannik Sinner ha fatto visita all'Istituto di ricerca contro il cancro di Candiolo, un polo di eccellenza e all'avanguardia. Il tennista azzurro è stato accolto dalla presidente della Fondazione Piemontese Allegra Agnelli che gli ha raccontato la storia della nascita dell'ospedale finanziato attraverso la Fondazione dai privati, un caso unico, sostenuto anche dalla Regione. Sinner ha visitato l'ala dedicata alla ricerca che è il vero cuore di Candiolo grazie al lavoro encomiabile dei ricercatori. Poi si è recato al day hospital. L'Istituto offre la possibilità del ricovero e anche degli interventi chirurgici, visto che recentemente ha ampliato lo spazio per le sale operatorie. Il paziente, dunque, ha la possibilità di usufruire sia della clinica che dell'assistenza post operaroria. Sinner a Sky Sport ha detto: "Un centro di eccellenza, la ricerca è l'aspetto che più mi ha colpito con tante persone che si dedicano a questo lavoro prezioso. Penso che la prevenzione poi sia molto importante, esattamente come nel nostro sport".