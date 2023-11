Non solo Sinner-Tsitsipas: alle 21 Djokovic-Rune

Si alza il sipario sulla 54^ edizione delle ATP Finals, la terza al Pala Alpitour di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 novembre. Sinner apre il programma contro Tsitsipas, in serata tocca a Nole con Rune. La programmazione completa sui canali Sky ATP FINALS & DAVIS, CHE FINALE DI STAGIONE SU SKY

Si alza il sipario sulle Nitto ATP Finals 2023, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 19 novembre. La terza edizione al Pala Alpitour di Torino è la più attesa di sempre per gli italiani vista la presenza di Jannik Sinner. L'azzurro, reduce da un'annata da favola, sarà il primo a scendere in campo, contro Stefanos Tsitsipas. In serata, invece, toccherà al n. 1 al mondo Novak Djokovic contro Holger Rune, remake del quarto di finale di Parigi Bercy, giocato appena 9 giorni fa. In programma anche i primi due doppi: il croato Dodig e lo statunitense Krajicek, n. 1 al mondo nella specialità, sfideranno gli argentini Gonzalez e Molteni. La sfida tra Gonzalez/Roger-Vasellin e Granollers/Zeballos, invece, aprirà il programma della sessione serale.

Il regolamento delle ATP Finals Si parte oggi con i primi match del round robin, mentre domenica 19 novembre alle 19 si giocherà la finale. Gli otto "maestri" sono stati divisi in due gironi da quattro. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set e accederanno alle semifinali i primi due classificati di ogni raggruppamento. In semifinale il primo del gruppo A incontrerà il secondo del gruppo B e viceversa. In caso di pari vittorie nel round robin, per stilare la classifica si guarderanno nell'ordine i seguenti criteri: gli scontri diretti, miglior percentuale di set vinti, miglior percentuale di game vinti o, infine, posizione in classifica nel ranking ATP.

ATP Finals, i match di domenica 12 novembre ore 12 - DOPPIO : [1] Dodig/Krajicek vs [7] Gonzalez/Molteni (Pero-Golarsa)

: [1] Dodig/Krajicek vs [7] Gonzalez/Molteni (Pero-Golarsa) ore 14.30 - SINGOLARE : [4] Sinner (Ita) vs [6] Tsitsipas (Gre) (Pero-Bertolucci)

: [4] Sinner (Ita) vs [6] Tsitsipas (Gre) (Pero-Bertolucci) ore 18.30 - DOPPIO : [4] Gonzalez/Roger Vasselin vs [5] Granollers/Zeballos (Boschetto-Reggi)

: [4] Gonzalez/Roger Vasselin vs [5] Granollers/Zeballos (Boschetto-Reggi) ore 21 - SINGOLARE: [1] Djokovic (Srb) vs [8] Rune (Den) (Boschetto-Lorenzi)

ATP Finals, la programmazione di oggi su Sky e NOW ore 11.30: "Studio Finals" su Sky Sport Tennis e NOW;

su Sky Sport Tennis e NOW; ore 12: 1° doppio su Sky Sport Tennis e NOW;

su Sky Sport Tennis e NOW; ore 13.30: "Il Tennis è servito" su Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW;

su Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW; ore 14: "Studio Finals" su Sky Sport Tennis e NOW;

su Sky Sport Tennis e NOW; ore 14.30: 1° singolare su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW;

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW; a seguire: "Studio Finals" su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW;

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW; ore 18: "Studio Finals" su Sky Sport Tennis e NOW;

su Sky Sport Tennis e NOW; ore 18.30: 2° doppio su Sky Sport Tennis e NOW;

su Sky Sport Tennis e NOW; a seguire: "Studio Finals" su Sky Sport Tennis e NOW;

su Sky Sport Tennis e NOW; ore 20.30: "Studio Finals" su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW;

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW; ore 21: 2° singolare su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW;

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW; a seguire: "Studio Finals" su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW;

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW; ore 23.30: "The Insider" su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW.

Una squadra di campioni per un racconto '100% Sky Touch' Cronaca, commento, analisi: negli otto giorni di sfide Sky Sport metterà in campo uno “special team” che garantirà ai tifosi e agli appassionati di vivere le ATP Finals senza perdere un colpo. In telecronaca, a guidare la squadra di Sky Sport saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci, insieme a Luca Boschetto e alle voci tecniche di Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Al Pala Alpitour Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante saranno gli anchor degli studi pre e post partita, arricchiti dalle presenze del capitano dell’Italia di Coppa Davis Filippo Volandri e di Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e già allenatore di Roger Federer. Stefano Meloccaro sarà l’inviato che racconterà, insieme a Paolo Lorenzi, il dietro le quinte del torneo torinese ogni sera nella rubrica ATP Finals The Insider. Ogni giorno alle 13 su Sky Sport 24, Dalila Setti condurrà Il Tennis è servito, l’edizione speciale del tg sportivo live da Torino. Inviati per il canale all news anche Paolo Aghemo e Giorgia Mecca, con il coordinamento di Marco Caineri e Giampaolo Iurilli, in redazione Barbara Grassi.