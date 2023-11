Il 2023 è stato l'anno della consacrazione per Jannik Sinner: primo Masters 1000, best ranking al numero 4, qualificazione alle ATP Finals, un record di 57-14 e le vittorie contro calibri di Alcaraz, Medvedev e Tsitsipas. Ripercorriamo la stagione dell'azzurro, che dal 12 novembre sarà tra gli otto 'maestri' a Torino: il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre

