L'emozione gioca un brutto scherzo a Martina Trevisan nel primo singolare della finale di Billie Jean King Cup , dove l'Italia torna a 10 anni di distanza dal trionfo del 2013, il quarto e ultimo della "generazione di fenomene" del nostro tennis: l'azzurra cede 7-5, 6-3 in meno di due ore alla 18enne (19 tra un paio di settimane) Marina Stakusic e 'costringe' ora alla vittoria Jasmine Paolini nel secondo match di giornata delle favolose ragazze di Tathiana Garbin contro Leylah Fernandez sul veloce indoor dell 'Estadio de la Cartuja di Siviglia . In caso di parità con le canadesi, alla prima finale della loro storia, il doppio: Elisabetta Cocciaretto affiancherà la stessa Trevisan contro la finalista degli Us Open 2021 e la 31enne Gabriela Dabrowski.

Trevisan sconfitta da Stakusic: Canada-Italia 1-0

Primo set decisamente in salita per la toscana, contratta e troppo fallosa: subito sotto di un break (0-2), soffre maledettamente il rovescio della giovanissima canadese, n.258 del ranking, che non sembra accusare l'emozione al suo primissimo appuntamento importante in carriera. Finché Martina non si fa più aggressiva, forza il ritmo, trova il suo dritto a rientrare, capace di rimontare da 1-4 a 5-4. Ma sul più bello la 30enne mancina di Firenze, n. 43 WTA, s'inceppa nuovamente, tradita dalla pressione. Nel secondo parziale il break dell'1-0 non è che un'illusione: Martina cade sotto i passanti della stellina di Mississauga, già decisiva contro la Spagna per l'approdo del team capitanato da Heidi El Tabakh in semifinale. E ora è suo il primo punto nella finalissima: Canada-Italia 1-0.