La quarta giornata delle ATP Finals vede tornare in campo il Girone Rosso. Apre il programma Carlos Alcaraz, a caccia della sua prima vittoria nel torneo contro Andrey Rublev. In serata Medvedev-Zverev: chi vince può già accedere alla semifinale. E Sinner-Djokovic è in replica alle 9.15 su Sky Sport Tennis alle 12 su Sky Sport Uno. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Quarta giornata delle ATP Finals che vedono tornare in campo il gruppo Rosso. Apre il programma la sfida dei perdenti all'esordio, ovvero il n°2 del mondo Carlos Alcaraz e Andrey Rublev. Lo spagnolo è a caccia del primo successo in carriera alle Finals: chi perde nel primo singolare di giornata, ha un piede e mezzo in vacanza. In serata è spareggio tra Medvedev e Zverev per conquistare il primo pass per la semifinale. Il russo passa il turno se:

batte Zverev in 2 set

batte Zverev e Rublev batte Alcaraz

Anche il tedesco può accedere alla semifinale se batte Medvedev e Alcaraz vince con Rublev. Tutta la giornata è in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW.