1) Indipendentemente dal punteggio, se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV e A. RUBLEV batte A. ZVEREV, allora C. ALCARAZ vince il girone e D. MEDVEDEV si qualifica come secondo.



2) Indipendentemente dal punteggio, se D. MEDVEDEV batte C. ALCARAZ e A. RUBLEV batte A. ZVEREV, allora D. MEDVEDEV vince il girone e C. ALCARAZ si qualifica come secondo.



3) Indipendentemente dal punteggio, se D. MEDVEDEV batte C. ALCARAZ e A. ZVEREV batte A. RUBLEV, allora D. MEDVEDEV vince il girone e A. ZVEREV si qualifica come secondo.



4) Se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV in 2 set e A. ZVEREV batte A. RUBLEV in 2 set, allora C. ALCARAZ vince il girone e D. MEDVEDEV si qualifica come secondo.



5) Se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV in 2 set e A. ZVEREV batte A. RUBLEV in 3 set, allora C. ALCARAZ vince il girone e D. MEDVEDEV si qualifica come secondo.



6) Se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV in 3 set e A. ZVEREV batte A. RUBLEV in 2 set, allora D. MEDVEDEV vince il girone e C. ALCARAZ si qualifica come secondo.



7) Se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV in 3 set e A. ZVEREV batte A. RUBLEV in 3 set, allora D. MEDVEDEV vince il girone e C. ALCARAZ si qualifica come secondo.