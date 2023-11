Jannik Sinner si prende l'ovazione di Torino e tranquillizza sulle sue condizioni fisiche dopo il successo con Rune: "La schiena è ok, non sono preoccupato, forse era solo tensione. Oggi ero nervoso, non avevo mai vinto con lui. Ho giocato bene i punti importanti e reagito nel terzo set, come con Djokovic. E' importante essere in semifinale".

"Ero nervoso, ma ho vinto i punti importanti"

"E' stato difficile, non avevo mai vinto con lui. Non è stato facile, il pubblico oggi mi ha aiutato tanto. Vuole dire tanto aver vinto, oggi ero più nervoso e agitato ma ho vinto i punti importanti. Ho avuto tante occasioni nel 3° set, ma non sono riuscito a fare il break. E' stata comunque una buona partita, Sono state due partite, nel primo ha sbagliato tanto ma nel secondo è andato meglio. Siamo andati alla pari, nel terzo sono ripartito da zero come contro Djokovic. Sono contento di come ho vinto la partita".