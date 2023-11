ATP Finals a Torino fino al 2027

Torino si prepara a ospitare le ATP Finals fino al 2027: secondo indiscrezioni raccolte da Sky Sport, c'è l'accordo per il prolungamento di altri due anni rispetto alla scadenza del 2025. Cauto il presidente dell'ATP Gaudenzi: "E molto probabile che il torneo resti in Europa e faremo del nostro meglio per tenere il grande tennis in Italia" VERSO SINNER-DJOKOVIC, L'ATTESA LIVE

Lo spettacolo delle ATP Finals resterò a Torino anche oltre il 2025. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, infatti, c'è l'accordo per il prolungamento del contratto con l'ATP fino al 2027. Manca ancora l'ufficialità, ma ormai sembra tutto fatto. La città piemontese, dunque, si prepara a ospitare i "maestri" del tennis per altri quattro anni. Un traguardo importante per gli organizzatori e la FITP, raggiunto anche grazie al successo ottenuto quest'anno con 174.402 biglietti venduti (sold-out tutte le sessioni negli 8 giorni di gara), il 40,9% di spettatori stranieri e oltre 300 milioni di euro di impatto economico totale.

Binaghi: "ATP Finals in Italia non finiscono nel 2025" Sull'argomento si è espresso anche il presidente Fitp, Angelo Binaghi: "Non so dove, non so per quanto ma le Atp Finals non finiscono nel 2025 statene certi... Questo è il momento della responsabilità e credo ci siano tutte le condizioni, per cui iniziamo a muoverci per presentare una proposta credibile. Partiremo da Torino perché la riconoscenza per noi è un valore fondamentale".

Abodi: "Ci sono le condizioni per andare avanti" "Dobbiamo guardare al futuro con fiducia e con la stessa capacità di visione di quando è iniziata questa avventura. Non abbiamo veramente voglia di perdere questo secondo tempo della partita". A dirlo, alla conferenza stampa di chiusura delle Nitto Atp Finals, è il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. "Ci siamo meritati di andare avanti anche nei momenti di difficoltà, in cui non ci credevano in molti, quando si è dimostrata la capacità, la lungimiranza e la visione che sono davvero di esempio per tutto lo sport".

Gaudenzi (pres. ATP): "Grande probabilità che si resti in Europa" Sul tema è intervenuto anche il presidente ATP Andrea Guadenzi che non ha smentito la nostra indiscrezione, ma ha preferito mantenersi cauto: "Questo successo aiuta - ha spiegato a Sky Sport - I migliori giocatori sono europei e l'ultimo Masters 1000 si gioca in Europa. C'è una grossa probabilità che il torneo resti in questa parte del continente. È giusto, però, valutare tutte le opzioni. Ho parlato con il presidente Binaghi e il ministro Giorgetti che è un grande appassionato e vorrebbe le Finals ancora in Italia. Faremo del nostro meglio per tenere il grande tennis in Italia". leggi anche Sale l'attesa per Sinner: allenamento terminato