Da martedì a domenica, dal round robin alla finale. Djokovic e Sinner saranno i protagonisti anche dell'ultima giornata delle ATP Finals di Torino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il serbo e l'azzurro si ritroveranno di fronte cinque giorni dopo l'epica battaglia da più di tre ore, vinta da Jannik. Stavolta c'è il titolo in palio e ha un valore storico per entrambi. Da una parte Djokovic può vincere le Finals per la settima volta in carriera, staccando Federer; dall'altra Sinner può scrivere la pagina di storia più importante del tennis italiano degli ultimi 50 anni. La finale di singolare è in programma alle 18, ma la domenica del Pala Alpitour si aprirà con la finale di doppio in cui i campioni in carica Ram e Salisbury proveranno a difendere il titolo contro Granollers e Zeballos.