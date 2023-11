Davis Cup Finals: giovedì Italia-Olanda su Sky

Archiviate le ATP Finals, adesso l'obiettivo è la Coppa Davis, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW da martedì 21 a domenica 26 novembre. Tutti con l'Italia di Filippo Volandri che giovedì affronterà l'Olanda nei quarti di finale: il calendario completo e la programmazione tv

Da Torino a Malaga, dalle ATP Finals alla Coppa Davis. Dopo le emozioni vissute al Pala Alpitour con la finale tra Sinner e Djokovic, il grande tennis si sposta in Spagna per la Final 8 della 111^ edizione della Coppa Davis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 al 26 novembre. I riflettori saranno puntati sull'Italia che andrà a caccia dell'insalatiera, vinta per la prima (e unica) volta nel 1976. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno impegnati giovedì, ore 10, contro l'Olanda di Van De Zandschulp e Griekspoor. All'orizzonte c'è la possibile semifinale contro la Serbia di Djokovic. Dall'altra parte del tabellone, invece, ci sono i campioni in carica del Canada che affronteranno la Finlandia. Nell'ultimo quarto di finale, infine, si affronteranno Repubblica Ceca e Australia.