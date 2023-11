L'Italia si aggrappa ancora a Jannik Sinner . Come alle Finals a Torino, il numero quattro del mondo è la grande speranza del tennis e dello sport azzurro in vista della fase finale della Coppa Davis a Malaga. Sinner ha raggiunto ieri, lunedì 20 novembre, il resto della squadra in Spagna e oggi si è allenato per la prima volta con i compagni e coach Filippo Volandri. Dopo la seduta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Ci hai fatto emozionare la scorsa settimana. Ora quali sono le tue sensazioni e i tuoi obiettivi qui a Malaga?

"Sono contento di essere qua. L'ultima settimana è stata molto positiva per me, ma ora ce n'è un'altra con un grande obiettivo per tutta la squadra. Siamo tutti stanchi a fine stagione, ma proprio per questo ci daremo tanta energia a vicenda e questa è la parte fondamentale della squadra. Abbiamo tante scelte da mettere in campo e poi vedremo come va".



Non alziamo la Coppa Davis dalla celebre "Squadra" del 1976. Voi anche siete una squadra speciale, avete pensato alla possibilità che avete di far emozionare l'Italia un'altra volta?

"Abbiamo una squadra ottima, purtroppo non c'è Matteo (Berrettini, ndr), ma siamo forti. Ci sono quattro singolaristi tra cui scegliere a seconda delle nostre condizioni, dello stato di forma e di come ci troviamo sui campi. Nel doppio possiamo mischiare le coppie, ma la parte fondamentale sarà l'unione tra di noi. C'è sempre stata, nella nostra testa sappiamo di essere tra i favoriti e non lo mettiamo in dubbio. Sarà importante la gestione, dovremo dare il 100%".