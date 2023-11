Italia-Serbia, come seguire la semifinale su Sky

Per la prima volta nella storia l'Italia affronta la Serbia di Djokovic in Coppa Davis: in palio c'è un posto in finale che gli azzurri non raggiungono dal 1998. L'incontro è in programma sabato alle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW DJOKOVIC VS ITALIA: TUTTI I PRECEDENTI

Dal Canada alla Serbia. Un anno dopo l'Italia è di nuovo in semifinale in Coppa Davis a Malaga, ma stavolta l'ostacolo per raggiungere la finale sarà la formazione guidata da Novak Djokovic. La sfida di sabato, ore 12, proporrà di nuovo il confronto tra il n. 1 al mondo e Jannik Sinner dopo il doppio confronto alle ATP Finals. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in rimonta contro l'Olanda, mentre i serbi hanno battuto nettamente la Gran Bretagna con i successi in singolare di Djokovic e Kecmanovic. Alla 19esima semifinale nella storia della Coppa Davis, l'Italia capitana da Filippo Volandri andrà a caccia di una finale che manca dal 1998.

I convocati di Italia e Serbia ITALIA : Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli;

: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli; Serbia: Djokovic, Djere, Lajovic, Kecmanovic, Medjedovic.

Italia-Serbia, i precedenti Italia e Serbia non si sono mai affrontate in Coppa Davis da quando la Serbia è indipendente. Gli azzurri, però, vantano sette precedenti con la Jugoslavia: il bilancio è 4-3. L'ultima sfida risale al 1988: a Belgrado, sul sintetico indoor, la Jugoslavia vinse 4-1 contro l'Italia capitanata da Adriano Panatta. C'è un precedente, però, che sorride particolarmente agli azzurri. Nel 1976, anno dell'unico successo in Davis, l'Italia batté la Jugoslavia a Bologna per 5-0.

Il regolamento Alle Finals di Coppa Davis partecipano le otto squadre che hanno superato la fase a gironi, disputata lo scorso settembre in quattro città (Bologna, Manchester, Valencia e Spalato). I team sono stati accoppiati in un tabellone a otto ad eliminazione diretta. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre.

