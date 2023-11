Italia-Australia domani dalle 15.30 su Sky Sport

L'Italia torna in finale di Davis dopo 25 anni e andrà a caccia dell'insalatiera, vinta soltanto nel 1976. L'avversaria sarà l'Australia di capitan Lleyton Hewitt che arriva dopo la semifinale contro la Finlandia. La finale Italia-Australia domenica dalle 15.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW LA STORIA DELL'ITALIA IN COPPA DAVIS

Venticinque anni dopo l'ultima volta l'Italia tornerà a giocare una finale di Coppa Davis. A Malaga gli azzurri affronteranno l'Australia con in palio l'ambita "insalatiera", conquistata dalla nazionale soltanto nel 1976 con la squadra formata da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. L'Italia di Filippo Volandri arriva all'ultimo atto dopo la straordinaria impresa in semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic, piegata da un leggendario Jannik Sinner. Compito più semplice e un giorno in più di riposo, invece, per l'Australia capitanata da Lleyton Hewitt che venerdì ha sconfitto la cenerentola Finlandia conquistando i due singolari con Popyrin e De Minaur.

Italia-Australia, i precedenti Sarà il 13° confronto tra Italia e Australia che si ritroveranno di fronte per la prima volta dal 1993, quando a Firenze gli Aussie vinsero 3-2 nei quarti di finale con il punto decisivo conquistato da Richard Fromberg su Stefano Pescosolido. Il bilancio è 8-4 per gli australiani che non perdono contro l'Italia dal 1980. Il confronto tra Aussie e azzurri rievoca tre finali giocate tra queste nazioni nel 1960, 1961 e 1977, conquistate sempre dall'Australia e giocate sempre in casa (due a Sydney e una a Melbourne).

Domani c'è l'Australia: sarà la 7^ finale azzurra Dopo 25 anni l'Italia ritrova la finale di Coppa Davis nella quale sfiderà l'Australia (domani dalle 16 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW): sarà la settima nella storia per gli azzurri che andranno a caccia di quel titolo conquistato una sola volta, nel 1976, con il dream team Barazzutti, Bertolucci, Panatta, Zugarelli. Ecco alcuni dei momenti storici dell'Italia nella competizione ITALIA IN FINALE: BATTUTA LA SERBIA 1922: LA PRIMA PARTECIPAZIONE L'Italia partecipò per la prima volta alla Coppa Davis nel 1922, quando il torneo si chiamava ancora International Lawn Tennis Challenge

e veniva giocato con una formula diversa. Quattordici nazioni disputavano un tabellone di qualificazione e la vincente affrontava i campioni in carica nel "Challenge Round" Superato il primo turno per rinuncia del Giappone, l'Italia scese in campo il 19 giugno 1922 al Roehampton Lawn Tennis Club contro la Gran Bretagna: finì 4-1 per i britannici 1960: LA PRIMA FINALE L'Italia raggiunse per la prima volta la finale di Coppa Davis nel 1960. Gli azzurri giocarono al White City Stadium di Sydney contro l'Austrialia, dal 26 al 28 dicembre, su erba. Vinsero 4-1 gli "aussie": l'Italia conquistò un solo punto con Nicola Pietrangeli (in foto uno scambio del match di doppio Pietrangeli-Sirola vs Emerson-Fraser) 1961: ANCORA KO IN AUSTRALIA Nel 1961 l'Italia ripete lo stesso cammino dell'anno precedente: vince la zona europea battendo la Svezia, elimina gli Stati Uniti in finale, ma perde il Challenge Round in Australia. Stavolta la sfida si gioca a Melbourne, ma il risultato è lo stesso: 5-0 per la squadra trascinata da Rod Laver e Roy Emerson

I convocati di Italia e Australia Australia : De Minaur, Purcell, Thompson, Popyrin, Ebden

: De Minaur, Purcell, Thompson, Popyrin, Ebden ITALIA: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli

Come seguire Italia-Australia Italia-Australia, finale della Coppa Davis 2023, è in programma domenica 26 novembre, ore 16, al Palacio Deportes Martin Carpena di Malaga (Spagna). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con studio dalle 15.30. Telecronache di Elena Pero e Luca Boschetto, al commento tecnico Stefano Pescosolido e Paolo Lorenzi.