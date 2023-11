Next Gen Finals, quante novità a Jeddah: le regole

Al via le Next Gen ATP Finals, torneo che viene 'utilizzato' per sperimentare regole innovative nel mondo del tennis. Oltre quelle già confermate (si arriva ai quattro game, killer point sul 40 pari, no giudici di linea) se ne sono aggiunte altre nell'edizione che si disputa per la prima volta a Jeddah in Arabia Saudita. Ecco quali. Il torneo in diretta dal 28 novebre al 2 dicembre su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW