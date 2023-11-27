Next Gen Atp Finals: i vincitori e l'albo d'oro
L’edizione 2026, in programma a Reggio Calabria, sarà la nona nella storia delle Next Gen Atp Finals. Il torneo, riservato ai migliori Under 20 del circuito, ha rappresentato negli anni un importante trampolino di lancio per giovani talenti poi affermatisi ai massimi livelli, tra cui Sinner e Alcaraz. Tra i protagonisti delle passate edizioni figurano anche Fonseca e Fils. Il campione in carica è Tien, che un anno fa ha conquistato il titolo superando in finale Blockx. Di seguito, tutti i vincitori dal 2017 a oggi
- CHUNG HYEON (Corea del Sud)
- Battuto in finale Andrey Rublev 3-4, 4-3, 4-2, 4-2
- STEFANOS TSITSIPAS (Grecia)
- Battuto in finale Alex De Minaur 2-4, 4-1, 4-3, 4-3
- JANNIK SINNER (Italia)
- Battuto in finale Alex De Minaur 4-2, 4-1, 4-2
- CARLOS ALCARAZ (Spagna)
- Battuto in finale Sebastian Korda 4-3, 4-2, 4-2
- BRANDON NAKASHIMA (Stati Uniti)
- Battuto in finale Jiri Lehecka 4-3, 4-3, 4-2
- HAMAD MEDJEDOVIC (Serbia)
- Battuto in finale Arthur Fils 3-4, 4-1, 4-2, 3-4, 4-1
- JOAO FONSECA (Brasile)
- Battuto in finale Learner Tien 2-4, 4-3, 4-0, 4-2
- LEARNER TIEN (Stati Uniti)
- Battuto in finale Alexander Blockx 4-3, 4-2, 4-1
- Jannik Sinner: 18 anni, 2 mesi e 24 giorni
- Joao Fonseca: 18 anni, 4 mesi e 1 giorno
- Carlos Alcaraz: 18 anni, 6 mesi e 8 giorni
- Learner Tien: 20 anni e 20 giorni
- Stefanos Tsitsipas: 20 anni, 2 mesi e 29 giorni
- Hamad Medjedovic: 20 anni, 4 mesi e 14 giorni
- Brandon Nakashima: 21 anni, 3 mesi e 9 giorni
- Hyeong Chung: 21 anni, 5 mesi e 23 giorni