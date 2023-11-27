L’edizione 2026, in programma a Reggio Calabria, sarà la nona nella storia delle Next Gen Atp Finals. Il torneo, riservato ai migliori Under 20 del circuito, ha rappresentato negli anni un importante trampolino di lancio per giovani talenti poi affermatisi ai massimi livelli, tra cui Sinner e Alcaraz. Tra i protagonisti delle passate edizioni figurano anche Fonseca e Fils. Il campione in carica è Tien, che un anno fa ha conquistato il titolo superando in finale Blockx. Di seguito, tutti i vincitori dal 2017 a oggi