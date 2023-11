Verso le Next Gen Finals: ci saranno 2 italiani

Nuovi Sinner crescono. Anche quest'anno due italiani parteciperanno alle Next Gen ATP Finals, torneo vinto nel 2019 da Jannik grazie a una wild card. Sono Luca Nardi e Flavio Cobolli che parteciperanno al "Masters" Under 21 in programma dal 28 novembre al 2 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita

