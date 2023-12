Hamad Medjedovic è il campione delle Next Gen Finals 2023: superato nella finale di Jeddah la testa di serie n°1 del seeding Arthur Fils con il punteggio di 3-4, 4-1, 4-2, 3-4, 4-1 in oltre due ore di gioco

Hamad Medjedovic è il campione delle Next Gen Finals 2023. Nella prima edizione giocata a Jeddah (Arabia Saudita), il serbo ha superato in finale la prima testa di serie del seeding Arthur Fils con i parziali di 3-4, 4-1, 4-2, 3-4, 4-1 in oltre due ore di gioco. Medjedovic succede nell'albo d'oro allo statunitense Brandon Nakashima, che si era imposto nel 2022, nell'ultima edizione che si era disputata a Milano.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti next gen Da Sinner a Medjedovic: l'albo d'oro delle Finals Si sono chiude a Jeddah le Next Gen ATP Finals 2023, il torneo riservato ai migliori giocatori 'under 21' del circuito, vinte dal serbo Hamad Medjedovic in finale contro Arthur Fils. Nell'albo d'oro troviamo autentici crack del tennis come Alcaraz, Tsitsipas e Sinner. Ecco tutti i vincitori dal 2017 a oggi MEDJEDOVIC BATTE FILS: SUE LE NEXT GEN 2017 - RHO FIERA (Milano) CHUNG HYEON (Corea del Sud) 2018 - RHO FIERA (Milano) STEFANOS TSITSIPAS (Grecia) 2019 - MILANO (PalaLido) JANNIK SINNER (Italia)

La cronaca del match Grande equilibrio in avvio, con il naturale finale al tie-break che premia un Fils glaciale nei momenti decisivi: annulla due set point e porta a casa il parziale 8-6. Il francese però ha un passaggio a vuoto all'inizio del secondo set: Medjedovic ne approfitta, piazza il break nel 2° game e pareggia i conti (4-1). Il francese va in confusione e regala la battuta anche in apertura di terzo set: il 'cocco' di Djokovic non concede nulla e completa la rimonta (4-2). Fils trascina il match al quinto set, dove però il serbo fa valere la sua potenza al servizio e chiude in oltre due ore di gioco.

La scheda di Hamad Medjedovic Medjedovic ha conquistato in questo 2023 tre Challenger e centrato due semifinali nel circuito maggiore, a Gstaad e Astana e in questo momento occupa la posizione 110 del ranking ATP. Il serbo, finanziato da Novak Djokovic e allenato dall'attuale capitano serbo di Coppa Davis Viktor Troicki (era infatti nella spedizione di Malaga, terminata in semifinale con l'Italia), in semifinale aveva beneficiato del ritiro di Dominic Stricker dopo aver vinto il suo girone.

Il risultato della finale Medjedovic (Ser) - Fils (Fra) 3-4, 4-1, 4-2, 3-4, 4-1