Nadal-Alcaraz, esibizione da sogno a Las Vegas

Il quarto atto della sfida tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz andrà in scena il prossimo 3 marzo a Las Vegas, in un'esibizione che promette grande spettacolo. "E' uno dei più grandi di sempre, è un onore condividere il campo con lui", ha detto Carlitos

Rafa Nadal e Carlos Alcaraz si sfideranno il prossimo 3 marzo 2024 in quello che è stato chiamato "El Slam de Netflix". Si tratta di un'esibizione che andrà in scena all'MGM Resorts International di Las Vegas, all’interno della Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino. I due si affronteranno per la quarta volta, con Rafa che guida 2-1 nei precedenti grazie ai successi nel 2021 a Madrid e nel 2022 a Indian Wells. Nello stesso anno, sempre nella capitale spagnola, era arrivato l'unico successo di Carlitos. Nadal e Alcaraz giocheranno prima del doppio impegno negli States, che prevede i Masters di Indian Wells e Miami. Rafa sarà di ritorno nel circuito da gennaio dopo un anno di stop e rientrerà ufficialmente in campo a inizio gennaio a Brisbane.