Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Sinner: "Il Roland Garros è speciale per me, sono pronto"

roland garros

Il numero 1 al mondo ha parlato in conferenza stampa in vista del Roland Garros: "Per me è stato un periodo molto positivo, ora penso a Parigi. È un torneo magico, sono felice di essere qui". Sui giorni di riposo: "Sono andato dai miei genitori". Sul prize money degli Slam: "Noi tennisti siamo molto uniti. Come avevo già detto a Roma, è una questione di rispetto"

SINNER, ALLENAMENTO CON BAEZ A PARIGIROLAND GARROS, IL TABELLONE

Giornata di media day per Jannik Sinner. In vista dell'inizio del Roland Garros, il numero 1 al mondo ha parlato in conferenza stampa: "Per me è stato un periodo molto positivo, ma anche lungo. Sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me e l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo. Ovviamente ripenso ancora a quello che è successo (i tre match point sprecati in finale contro Alcaraz, ndr), ma ho sensazioni positive. Penso anche che l'entusiasmo aiuti a trovare un po' più di energia durante il torneo". Sui tre giorni di riposo: "Sono andato dai miei genitori, ora sto ancora cercando di recuperare e spero di essere pronto per il primo turno". Sul tema del caldo: "A Indian Wells credo di essermi abituato bene. Con il caldo la palla viaggia di più. Le condizioni saranno più dure, è vero, ma anche più vicine al mio gioco". E sul tabellone: "Ovviamente so chi potrei affrontare nei turni successivi, ma devo pensare una giornata alla volta. Le partite al meglio dei cinque set sono un po' diverse: hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, in caso, puoi trovare una soluzione. Sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili. Tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso".

Leggi anche

Sinner, il possibile cammino al Roland Garros

"Prize money? Vogliamo avere voce in capitolo"

Sul tema del 'prize money' negli Slam: "Noi tennisti siamo molto uniti. Come avevo già detto a Roma, è una questione di rispetto - ha spiegato Sinner -. Non è bello dover aspettare più di un anno per una piccola risposta. Sento parlare solo di montepremi, ma c'è anche il tema della pensione. Dopo il tennis speriamo di ricevere dei soldi per la pensione. Si tratta di metterci in una posizione per avere voce in capitolo". 

Leggi anche

Sinner sui premi Slam: "Siamo stati zitti troppo tempo"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner: "Parigi speciale, sono pronto"

roland garros

Il numero 1 al mondo ha parlato in conferenza stampa in vista del Roland Garros: "Per me è stato...

Cobolli tocca la targa di Nadal al Roland Garros

roland garros

Durante l'allenamento sul Philippe Chatrier, Flavio Cobolli si è fermato per omaggiare Rafa...

Darderi out ai quarti: De Minaur vince in due set

atp amburgo

Luciano Darderi saluta ai quarti di finale l'Atp 500 di Amburgo. Il numero 16 al mondo ha perso...

Cinà e Pellegrino si qualificano al Roland Garros

roland garros

Federico Cinà e Andrea Pellegrino vincono i loro rispettivi match nel terzo turno di...

Roland Garros, tabellone: Sinner debutta con Tabur

Tennis

Sorteggiato il tabellone del Roland Garros: Sinner affronterà al primo turno il francese Tabur....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS