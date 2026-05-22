Sinner: "Il Roland Garros è speciale per me, sono pronto"

Il numero 1 al mondo ha parlato in conferenza stampa in vista del Roland Garros: "Per me è stato un periodo molto positivo, ora penso a Parigi. È un torneo magico, sono felice di essere qui". Sui giorni di riposo: "Sono andato dai miei genitori". Sul prize money degli Slam: "Noi tennisti siamo molto uniti. Come avevo già detto a Roma, è una questione di rispetto"

Giornata di media day per Jannik Sinner. In vista dell'inizio del Roland Garros, il numero 1 al mondo ha parlato in conferenza stampa: "Per me è stato un periodo molto positivo, ma anche lungo. Sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me e l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo. Ovviamente ripenso ancora a quello che è successo (i tre match point sprecati in finale contro Alcaraz, ndr), ma ho sensazioni positive. Penso anche che l'entusiasmo aiuti a trovare un po' più di energia durante il torneo". Sui tre giorni di riposo: "Sono andato dai miei genitori, ora sto ancora cercando di recuperare e spero di essere pronto per il primo turno". Sul tema del caldo: "A Indian Wells credo di essermi abituato bene. Con il caldo la palla viaggia di più. Le condizioni saranno più dure, è vero, ma anche più vicine al mio gioco". E sul tabellone: "Ovviamente so chi potrei affrontare nei turni successivi, ma devo pensare una giornata alla volta. Le partite al meglio dei cinque set sono un po' diverse: hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, in caso, puoi trovare una soluzione. Sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili. Tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso".