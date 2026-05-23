Fils salta il Roland Garros per infortunio

Niente Roland Garros per Arthur Fils. A due giorni dall’esordio contro Stan Wawrinka, il numero 1 francese ha annunciato il forfait per lo Slam di casa, ancora alle prese con i problemi fisici che lo avevano già costretto al ritiro durante gli Internazionali d’Italia, nel match contro Andrea Pellegrino. Nonostante i messaggi rassicuranti pubblicati sui social, Fils non si era mai allenato ufficialmente sui campi del Roland Garros in questi giorni. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, è arrivata la conferma del forfait. "Sentivo che sarebbe andata così - ha spiegato Fils - Non sono al 100% della condizione per giocare il torneo e non correrò alcun rischio, come invece ho fatto l'anno scorso. Se fosse stato l'ultimo torneo della mia vita, avrei giocato. Ma visto che davanti a me ho ancora 10 o 15 anni di carriera, non posso continuare a commettere sempre lo stesso errore".

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