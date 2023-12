Vagnozzi-Cahill eletti dall'ATP "Coach dell'anno"

L'italiano e l'australiano sono stati premiati agli ATP Awards come coach dell'anno per il lavoro svolto con Jannik Sinner che martedì era stato eletto il giocatore preferito dai fan di tutto il mondo

C'è un nuovo premio nella stagione da favola di Jannik Sinner. Stavolta, però, non riguarda l'azzurro, bensì i suoi allenatori. Darren Cahill e Simone Vagnozzi, infatti, sono stati premiati agli ATP Awards come coach dell'anno 2023 per il lavoro svolto in stagione con l'azzurro. Un successo da record visto che per la prima volta nella storia il premio è stato vinto da una coppia di allenatori e non da un singolo. Cahill e Vagnozzi hanno battuto Craig Boynton (coach di Hurkacz), Juan Carlos Ferrero (Alcaraz), Goran Ivanisevic (Djokovic) e Bryan Shelton (Ben Shelton).