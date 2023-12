Importante riconoscimento per l'azzurro che è stato votato dai tifosi di tutto il mondo come il giocatore più amato. Jannik, in corsa in altre due categorie degli ATP Awards 2023, è il primo tennista azzurro a ricevere questo premio: succede nell'albo d'oro a Federer (che lo ha vinto tra il 2003 e il 2021) e Nadal (2022)

Il più cliccato in Italia su Google nel 2023 e, adesso, anche il più amato dai tifosi di tutto il mondo. La Sinner-mania arriva fino agli ATP Awards. Jannik, infatti, è stato premiato agli Oscar del tennis con il "Fans' Favourite", il premio rivolto al giocatore più amato dagli appassionati, scelto proprio dai tifosi. Una nuova perla in una stagione indimenticabile per Sinner con 64 vittorie, la finale alle ATP Finals e il ruolo da protagonista nella storica vittoria della Coppa Davis. Sinner succede nell'albo d'oro a Rafael Nadal in un riconoscimento che per 19 volte di fila, dal 2003 al 2021, era stato assegnato a Roger Federer.