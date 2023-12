È caccia al biglietto per la prossima edizione del Master di fine stagione, in programma dal 10 al 17 novembre 2024. Dopo la prima giornata di vendita libera è stato registrato un incasso che si avvicina ai 2 milioni di euro: non era mai successo prima

Le ATP Finals 2024 sono già da record. Mancano ancora undici mesi al prossimo master di fine stagione - in programma al PalaAlpitour di Torino dal 10 al 17 novembre 2024 - ma è già iniziata la vendita dei biglietti che dopo le prime 24 ore di vendita libera ha registrato numeri mai visti prima. Al termine della prima giornata, infatti, sono stati acquistati tagliandi per 1.841.000 euro di incasso. Si tratta di una cifra mai registrata prima in sole 24 ore di vendita che conferma il trend positivo dell'ultima edizione, in cui vennero registrate 15 sessioni sold-out e più di 174mila spettatori. I numeri dimostrano che l'entusiasmo per il tennis è vivo, tra l'effetto Sinner e la gioia per la vittoria in Coppa Davis.