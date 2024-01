Una sconfitta che non cancella un ritorno in campo leggendario ed emozionante. Finisce nei quarti di finale l’ATP 250 di Brisbane di Rafa Nadal. Il maiorchino è stato sconfitto dall’australiano Jordan Thompson che si è imposto in rimonta per 5-7, 7-6, 6-3 al termine di una partita epica durata poco meno di tre ore e mezza di gioco, partita nella quale Nadal rimpiangerà i tre match point non sfruttati nel secondo set, uno sul 5-4 e gli altri due nel successivo tiebreak. Nel primo set, l’equilibrio si spezza sul 3-3. Avanti 40-15, Nadal si disunisce al servizio e subisce il primo break di tutto il proprio torneo, ma si riscatta immediatamente e mette a segno il controbreak nel game successivo. Le discese a rete e gli slice di Thompson presentano un problema tattico diverso per Rafa, che contro Thiem e Kubler aveva giocato una partita di ritmo. Sul 6-5, però, il maiorchino tira fuori le unghie, proprio come successo con Thiem nel primo set, si prende un break che vale un parziale di vantaggio. Nel secondo set Nadal e Thompson si scambiano palle break non sfruttate tra il terzo e il quarto game, ma il parziale procede in equilibrio fino al 5-4. Rafa ha il primo match point in risposta, ma arriva male sulla volée dorsale, spedendola fuori. Si va al tiebreak dove il maiorchino prima sale 3-0 con un doppio minibreak, poi si procura due match point sul 6-4, ma, in modo inaspettato, anche Rafa scopre di soffrire la disabitudine a chiudere una partita dopo un anno di assenza. Thompson non ci sta e sul 7-6 sfrutta un inaspettato set point per andare alla distanza. Nel terzo set Nadal non deve soltanto combattere con le occasioni sprecate, ma anche con la stanchezza, inevitabile, dopo due parziali massacranti. Il break decisivo arriva nel quarto game: Thompson sale 4-1 e uno sfinito Nadal, dopo essersi toccato l’anca operata, è costretto a un medical timeout negli spogliatoi. L’australiano non si volta più indietro e chiude 6-3 al primo match point con un ultimo scambio che riassume una partita leggendaria. In semifinale Thompson affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 2 del torneo. Nella parte alta di tabellone, invece, la testa di serie numero 1, Holger Rune affronterà il russo Roman Safiullin che ha eliminato Matteo Arnaldi. Tutto in diretta sabato su Sky Sport e in streaming su NOW. Con Nadal, che comunque dopo Brisbane recupererà oltre 200 posizioni nel ranking, l’appuntamento sarà agli Australian Open, torneo al quale è iscritto con il ranking protetto.