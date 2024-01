Nadal: "Aus Open? Ora non sono sicuro di nulla"

Nadal ha spiegato di aver sentito dolore vicino all'anca, nella stessa zona dove è stato operato per curare la lesione al flessore dell'anca . " L'anno scorso ho sentito immediatamente qualcosa di drastico, oggi invece no - le parole dello spagnolo in conferenza stampa - Sento il muscolo stanco, ma essendo nello stesso posto sei più preoccupato. In un mondo ideale, è solo il muscolo che è sovraccaricato dopo qualche giorno sotto sforzo e al termine di una partita dura".

Nadal è rientrato a Brisbane dopo un anno di assenza, dopo l'infortunio all'iliopsoas sofferto all'Australian Open 2023 e la successiva operazione all'anca. "Non giocavo un torneo da un anno e non è che comunque mi sia allenato per mesi al massimo livello - ha spiegato il maiorchino - ho giocato tre partite. Dal mio punto di vista, sono contento di come sia andata la settimana: se poi il problema che ho sentito oggi non sarà importante, allora potrò dire che è stata una settimana molto positiva. Vediamo cosa succederà nei prossimi due giorni. Possono succedere tante cose in un corpo come il mio, fermo da un anno". La cosa importante, ha sottolineato, "è che ho giocato tre partite. Dal mio punto di vista, sono contento di come sia andata la settimana: se poi il problema che ho sentito oggi non sarà importante, allora potrò dire che è stata una settimana molto positiva. Vediamo cosa succederà nei prossimi due giorni. Se poi non dovessi sentirmi bene, allora faremo dei controlli e cercheremo di capirne di più. Ora però è il momento di restare calmi e aspettare. Possono succedere tante cose in un corpo come il mio, fermo da un anno".