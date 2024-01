Auckland, Brisbane e Hong Kong: 4 finali su Sky

Sarà una mattinata da sogno quella di domenica 7 gennaio per gli amanti del tennis: in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ben quattro finali. Si parte alle 5 con il WTA di Auckland, poi si va a Brisbane per il torneo femminile e per quello maschile, per concludere con l'ATP di Hong Kong

ATP E WTA, IL GRANDE TENNIS E' SU SKY