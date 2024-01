Australian Open, cancellata per pioggia la 1^ giornata di qualificazioni

Falsa partenza per gli Australian Open 2024. La forte pioggia che ha colpito Melbourne ha infatti costretto gli organizzatori a cancellare l'intera 1^ giornata di qualificazioni al primo Slam dell'anno, al via domenica 14 gennaio (visibile sui canali 210 e 211 del telecomando Sky). Esordio rinviato dunque per la nutrita pattuglia italiana, che si presenta al via dello Slam down under con ben 20 rappresentanti, di cui 18 nel tabellone maschile. Gli incontri sono stati rinviati a martedì.