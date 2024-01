Jannik Sinner conosce il suo primo avversario del 2024: è Marc Polmans, australiano, numero 116 del ranking mondiale. E' lui il rivale dell'azzurro nel match che aprirà il Kooyong Classic, consueto torneo di esibizione che si svolge a Melbourne prima degli Australian Open. Sinner, che scenderà in campo alle 11 locali (l'1 in Italia, ndr) ha dunque scelto di non giocare alcun torneo ufficiale prima dello Slam che aprirà il 2024, ma solo qualche incontro 'amichevole'. Tra gli invitati al prestigioso torneo, che si svolgerà dal 10 al 12 gennaio, anche Murray, Rune, Khachanov, Cilic e Tiafoe. Gli Australian Open al via dal 14 gennaio: saranno visibili su Sky ai canali 210 e 211 (Eurosport).